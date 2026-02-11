Lazio, Cataldi a LSC: "Partita di carattere. Rigori? Ero il quinto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, staccando il pass ai rigori contro il Bologna. Questo l'intervento di Cataldi ai microfoni di Lazio Style Channel: “Penso sia stata una Lazio di carattere, ci aspettavamo un Bologna che partisse forte. Siamo andati sotto un po’, abbiamo carattere e soffriamo quando c’è da soffrire come domenica, ma riusciamo a tirarci su. La partito è finita ai rigori e siamo contenti di giocarci la semifinale.

Rigoristi? Ero il quinto, ma è andata meglio dai. Come a noi come ad altre squadre il mercato è complicato come mese, ci sono fattori extra campo, ad alcuni può portare via la testa dalle competizioni.

Abbiamo cambiato qualcosa, sono arrivati altri giocatori, c’è stato sicuramente in assestamento ma penso che da qualche settimana ci alleniamo forte, con qualità alta, ci sono momenti in cui non riusciamo a mettere in pratica quel che proviamo ma questa cosa sta cambiando, stiamo migliorando, venivamo tre giorni fa d a una partita importante, oggi l’abbiamo ripresa, quindi c’è contentezza stiamo migliorando”.