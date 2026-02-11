Bologna - Lazio, l'ex arbitro Morganti: "Promosso Chiffi. E il Var..."
11.02.2026 23:22 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Negli studi di SportMediaset, l'ex arbitro Emidio Morganti ha espresso il suo pensiero sulla direzione arbitrale di Chiffi nei quarti di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio. Per lui è promosso il fischietto del Dall'Ara, che però nel primo tempo si è perso un fallo netto e da cartellino rosso di Ferguson su Dele-Bashiru. Di seguito le sue parole: "Promosso Chiffi. Due partite senza intervento del Var, la squadra arbitrale ha funzionato".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.