Lazio, Provedel a Mediaset: "Siamo carichi per la semifinale"
11.02.2026 23:27 di Simone Locusta
Nel post-partita di Bologna - Lazio, gara vinta dai biancocelesti ai calci di rigore, Ivan Provedel ha commentato ai microfoni di Mediaset la sfida che ha regalato agli uomini di Sarri l'accesso alla semifinale. Di seguito le sue parole.
"Bella serata, il primo tempo ci siamo inguaiati da soli ma stiamo diventando più solidi. Qualcosa di buono già era scattato, poi a gennaio abbiamo avuto alti e bassi, ora stiamo ritrovando la quadra. A Torino prestazione importante, stiamo lavorando nel modo giusto, riprendere la gara in casa dei campioni in carica non era scontato. Sono contento sia andata così i ragazzi son stati bravi. Ora andiamo a riposare che c’è il campionato, ma siamo carichi per la semifinale".
