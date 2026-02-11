Bologna - Lazio, infortunio per Pedro: ecco le sue condizioni
Una serata speciale quella vissuta dalla Lazio al Dall'Ara. La squadra di Sarri batte ai calci di rigore il Bologna e vola in semifinale di Coppa Italia. Una serata però che ha vissuto anche attimi di apprensione per le condizioni di Pedro, costretto a uscire causa infortunio, sentiva dolore sia alla caviglia che al ginocchio, alla fine del primo tempo.
Lo spagnolo è stato portato fuori dal campo in barella e susccessivamente è stato trasportato in ospedale. Come riportato da Lazio Style Channel filltra un cauto ottimismo sulle sue condizioni: "Scongiurata la frattura, si parla di una forte distorsione, Filtra un cauto ottimismo".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.