Pazzini elogia la Lazio: "È rimasta in partita, ha dimostrato di avere carattere"
11.02.2026 23:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo la vittoria della Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, l'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato della prestazione della squadra biancoceleste direttamente dagli studi di SportMediaset. Di seguito le sue parole.
“Nelle difficoltà che ha avuto in questa stagione, la Lazio ha dimostrato di avere un’anima. Non era facile andare sotto e rimanere in partita. È una squadra che dimostra grinta e carattere”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.