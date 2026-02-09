SAN VALENTINO AL LAZIO FAN SHOP: SCONTO DEDICATO AI NOSTRI LETTORI

09.02.2026 09:00 di  Lalaziosiamonoi Redazione   vedi letture
SAN VALENTINO AL LAZIO FAN SHOP: SCONTO DEDICATO AI NOSTRI LETTORI

❤️ UNITI DA UNA UNICA FEDE… ❤️

Per un amore senza limiti… Solo LA LAZIO!

In occasione di San Valentino, fino al 15 Febbraio approfitta del 40% di sconto su tutto il materiale S.S. Lazio Mizuno, disponibile anche online.

Usa il codice: sanvalentino40 al momento dell’acquisto!

Non perdere l’occasione di mostrare la tua passione con stile e cuore biancoceleste!

Lazio Fan Shop – Via degli Scipioni 84, Roma (Metro Ottaviano)
Acquista anche online: www.laziofanshop.it

LAZIO FAN SHOP È APERTO TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO 10-19.30!
Dove? In Via degli Scipioni 84 (Metro A - Ottaviano S.Pietro)

Telefono: 06 3973 7890

Le novità non sono finite qui: collegati su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili! 

"La fede nella Lazio è un dono che va preservato, difeso, tramandato".

LAZIO FAN SHOP È APERTO TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO 10-19.30!

Dove? In Via degli Scipioni 84 (Metro A - Ottaviano S.Pietro)

Telefono: 06 3973 7890

Le novità non sono finite qui: collegati in questi giorni su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili! Troverai anche le foto di altri prodotti, sono tantissimi! E lo shopping online puoi farlo anche su Facebook e Instagram