MOVIOLA | Juve - Lazio, Guida discutibile ma non sposta: gli episodi
Un pareggio con l'amaro in bocca per la Lazio che sfiora il colpaccio all'Allianz Stadium per una manciata di minuti. Direzione non impeccabile per Marco Guida, nonostante un criterio abbastanza coerente in entrambe le frazioni di gara. Il bilancio con i biancocelesti per il fischietto della sezione di Torre Annunziata resta positivo e si aggiorna a 11 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. A seguire gli episodi disciplinari più rilevanti del match.
PRIMO TEMPO
1' - Timidi proteste bianconere per un presunto tocco con il braccio di Marusic, in area biancoceleste, a seguito di un rimpallo fortuito con David: il replay fuga ogni dubbio, si gioca.
26’ - Non convalidato il gol di Koopmeiners: al momento del tiro dell’ex Atalanta, la posizione di Thuram è in netto fuorigioco e soprattutto giudicata impattante nella dinamica (tanto da schivare il tiro del compagno). Poco prima giudicato non punibile l’intervento in area di Gila su Cabal, dopo un breve silent-check.
32’ - Fallo tattico di Taylor che trattiene McKennie partito centralmente: ammonizione scontata per l’ex Ajax, la prima della gara.
45’ - 2 minuti di recupero.
SECONDO TEMPO
48’ - Regolare la posizione di Isaksen sul lancio in profondità di Cataldi in occasione del gol del raddoppio biancoceleste.
62’ - Ennesimo recupero palla di Maldini, Cambiaso lo trattiene: punizione Lazio ma manca il giallo per il bianconero.
66’ - Tunnel di Maldini ai danni di Bremer che con astuzia fa muro impedendo all’ex Monza di superarlo: intervento davvero al limite, proteste accese del biancoceleste.
80’ - Guizzo di Boga, Romagnoli lo stende: giallo inevitabile.
82’ - Tocco in rete ravvicinato di McKennie, lo statunitense è però in offside: gol non convalidato.
90’ - Concessi 6 minuti di extra-time.