Juve - Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Romagnoli
08.02.2026 19:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso; McKennie, Yildiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zeghrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. All.: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Motta, Furlanetto, Romagnoli, Patric, Hysaj, Rovella, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov. All.: Sarri.