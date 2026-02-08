Bologna, Pobega in vista della Lazio: "Il nostro obiettivo è..."
Niccolò Di Leo
A pochi minuti dal fischio d'inizio della partita tra Bologna e Parma, derby emiliano, è intervenuto ai microfoni di DAZN il centrocampista dei falsinei Tommaso Pobega che ha commentato il percorso della squadra verso l'Europa. Tra i prossimi appuntamenti del Bologna ci sarà anche la Lazio, mercoledì 11 febbraio, nella partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia.
"Penso che il nostro obbiettivo deve essere pensare alla partita di oggi e poi di partita in partita. Ci serve l’entusiasmo del pubblico e dentro di noi più che mai".
Niccolò Di Leo
Niccolò Di Leo