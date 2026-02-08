Lazio | Quanti problemi con le big, Sarri cerca l'antidoto: il dato
08.02.2026 09:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca un cambio di rotta contro le altre "grandi" del campionato e prova a farlo proprio contro la Juventus, che nel recente passato qualche soddisfazione dalle parti di Formello l'ha fatta togliere.
Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la squadra biancoceleste ha raccolto appena 4 punti su 24 a disposizione contro le 7 squadre che la precedono in classifica, di cui 3 proprio contro la Juventus (ai tempi allenata da Tudor) e 1 contro l'Atalanta (prossimo avversario della Lazio in campionato).
