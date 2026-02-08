Juve, Spalletti torna alla difesa a tre? Le (probabili) mosse anti-Lazio

08.02.2026 di Elena Bravetti
La Juventus, mattinata, si ritroverà alla Continassa per continuare la preparazione per la gara contro la Lazio. I bianconeri faranno la rifinitura e Spalletti valuterà le condizioni di Conceicao e Kelly, sciogliendo il principale dubbio delle ultime ore: saranno convocati oppure no?

Il tecnico di Certaldo dovrebbe comunque passare ad un 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa spazio a Kalulu, Bremer e Koopmeiners. L’olandese dovrebbe prendere il posto proprio di Kelly.

A centrocampo sulla destra si muoverà McKennie, in mezzo toccherà a Locatelli e Thuram, mentre a sinistra giocherà Cambiaso. Sulla trequarti resta il dubbio legato a Conceicao che dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto al fianco di Yildiz, ci sarà Miretti. Im attacco verrà, invece, confermato David

