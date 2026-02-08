Lazio | Tavares può essere l'uomo in più: con la Juve cerca il rilancio
RASSEGNA STAMPA - "Dalle difficoltà possono nascere delle opportunità". Nuno Tavares deve prendere spunto dalle parole di Sarri, applicare il ragionamento su sé stesso e trovare l'energia per reagire. Stasera troverà spazio più per esigenza che per scelta, ma il portoghese può comunque rispondere alle critiche e alle gerarchie degli ultimi mesi, vissuti interamente dietro a Pellegrini e Lazzari. Ora però il primo è squalificato, il secondo è infortunato.
Per Nuno, allora, si spalanca la strada verso la titolarità, non gli capitava dal 7 dicembre scorso. Venne schierato dall'inizio col Bologna, la prova deludente dell'Olimpico gli costò il cambio all'intervallo. Da quel giorno, riporta Corriere dello Sport, ha collezionato la miseria di 27 minuti totali, di cui 8 nell'ultima partita contro il Genoa. Sparito dai radar, finito sul mercato. Aspettava una chiamata dall'Arabia Saudita, ha rifiutato il trasferimento al Besiktas. E ora cerca una sorta di "riabilitazione" che, fino a poche settimane fa, sembrava assolutamente impossibile.
Tavares non è riuscito a tornare protagonista né con le buone, né con le cattive. Da sempre promette e non riesce a mantenere. Le accelerazioni ammirate all'inizio della scorsa stagione sono diventate sempre meno frequenti. Le panchine consecutive, invece di svegliarlo, hanno finito per spingerlo ai margini della Lazio. Il test con la Juventus, per quanto complesso, può contribuire alla ripartenza del terzino. Nuno può essere l'arma in più rispetto a ciò che si è visto negli ultimi due mesi.