WOMEN | Lazio, Piemonte: "il 2026 è partito a mille, oggi potevo segnare di più"

Martina Piemonte, protagonista della vittoria esterna della Lazio Women sul campo del Genoa, ha parlato ai microfoni ufficiali del club commentando il successo e la doppietta realizzata: “Questi tre punti credo siano fondamentali per noi, era importante vincere e portarli a casa. Sono contenta che l’abbiamo fatto e dobbiamo continuare sempre di più a volere sempre di più. È ripartito il mio 2026? A mille, come sempre. Oggi potevo fare anche altri due gol, sono contenta ma si poteva fare sempre meglio”.

“Quest’anno tutte le partite sono importanti e le prepariamo come sempre a mille, poi dando il massimo in campo sotto ogni dettaglio”.

“Intesa con Le Bihan e Oliviero? Diciamo che con Clarisse troviamo sempre spazi e tempo, Betta sta crescendo sempre di più. Stiamo crescendo sempre di più tutte insieme e credo sia importante continuare così”.

