Juve, piccola emergenza offensiva in vista della Lazio: le ultime
La Lazio si appresta a sfidare la Juventus allo Stadium per la 24esima giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta, che oltre all'eliminazione dalla competizione ha lasciato anche qualche strascico fisico: Conceiçao, infatti, ha accusato un sovraccarico all’adduttore destro e nella giornata di oggi si sottoporrà a nuove valutazioni per capire se sarà disponibile per il big match.
Come sottolinea il Corriere dello Sport, non è da escludere che Conceiçao venga tenuto a riposo, anche per evitare rientri affrettati e possibili ricadute in vista dei prossimi impegni chiave tra campionato e Champions League. Spalletti deve così gestire una piccola emergenza offensiva, considerando che anche Yildiz non è ancora al meglio dopo il sovraccarico all’adduttore accusato a Parma. Contro l’Atalanta il numero dieci era rimasto in panchina, mentre ieri si è allenato regolarmente con il gruppo.
Ora spetterà al tecnico decidere, di concerto con il giocatore, se schierarlo dall’inizio o utilizzarlo a gara in corso. Alle spalle di David restano in corsa Boga, positivo all’esordio a Bergamo, e Kostic, pronti ad affiancare Miretti e McKennie sulla linea della trequarti.