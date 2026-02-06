Acquafresca: "Potevo andare alla Lazio. Lotito mi chiamava di notte e..."
06.02.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
L'ex attaccante Robert Acquafresca si è raccontato ai microfoni di TMW Radio ripercorrendo tutta la sua carriera, tornando anche sulla possibilità di trasferirsi alla Lazio in passato. Di seguito le sue parole.
"Potevo andare al Napoli e alla Lazio. Quando firmai per il Genoa c'era la possibilità di andarci ma per tempistiche non se ne fece nulla. Lotito mi chiamava di notte durante le trattative con la Lazio. Mi ricordo che festeggiammo il compleanno di mia moglie in un locale di Cagliari, arrivò verso mezzanotte la chiamata del presidente... Se tornassi indietro, non ci penserei due volte ad andare a Napoli e Lazio. Cercavo le condizioni migliori per esprimermi, mi sarei lanciato di più".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.