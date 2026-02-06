Fabiani e l'addio di Baroni: il retroscena prima di Lazio - Lecce
Nel corso della lunga conferenza stampa tenutasi a Formello, il diesse biancoceleste Angelo Fabiani ha toccato svariati temi legati alla Lazio, tornando anche sull'addio di Marco Baroni al termine della scorsa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Con Baroni all’Ancona, tanti anni fa, c’ero io e gli avevo dato una panchina. L’abbiamo incontrato tante volte, avevo pensato di fare un progetto con lui, e non avevo torto, c’era già il Baronismo. Poi si è rotto qualcosa. Non so i motivi per cui è andato via, prima del Lecce mi ha comunicato l’addio. Mi ha chiesto di non dirlo a nessuno perché non l’aveva comunicato ai collaboratori. Quindi io sono ripartito, non l’ho trattenuto. Tutto quello che è negativo non sempre è da assegnare alla società. Ora stiamo ripartendo con Sarri".