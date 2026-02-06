Lazio, Gigot riabilitato: quando tornerà a disposizione
RASSEGNA STAMPA - Da esubero a reintegrato, Gigot è riuscito a trovare un posto in squadra. Il francese non è mai stato preso in considerazione da Sarri, il tecnico non lo considerava adatto al suo gioco e così in estate è stato escluso. Poi, l’operazione alla caviglia dalla quale, ricorda il Corriere dello Sport, ancora sta recuperando.
Tra cessioni e acquisti però, si è ritrovato in lista. L’ex Marsiglia non è ancora pronto, entro un mese - prosegue il quotidiano - dovrebbe tornare in condizione e a disposizione, proverà a dare il suo contributo nella parte finale della stagione. Se lo augura la società che, col suo ritorno al 100% della forma, proverà poi a venderlo nella sessione estiva di mercato.
