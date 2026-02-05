Juve, Brambati: "La società non doveva sbagliare, si è presentata..."
05.02.2026 18:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha analizzato il momento Juve, prossima avversaria della Lazio: "Come idea ho che Spalletti è di un livello, tutta la dirigenza di due livelli sotto, da Comolli a Ottolini, da Modesto a Chiellini, che ancora manca di esperienza.
E' come se Spalletti guidi una macchina che ha magari la scocca ma non il motore. Una società come la Juve che arriva dopo due mesi che sa che serve una punta centrale... non dovevi sbagliare. Holm e Boga non erano il piatto principale, ti sei presentato col piatto vuoto praticamente...".