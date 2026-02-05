Lazio, Pedro e il regalo dall'idolo Stoichkov: "Immensa leggenda!" - FOTO
Pedro è felice come un bambino, non importa che sulla carta d'identità ci sia scritto diversamento. Ha ricevuto un prezioso regalo da un idolo d'infanzia come Hristo Stoichkov, campione bulgaro che ha mostrato le sue qualità soprattutto al Barcellona, ma con un breve passato in Italia anche al Parma.
L'ex calciatore ha donato allo spagnolo una maglia storica risalente ai mondiali del 1994, giocati da Stoichkov con la maglia della Bulgaria. Pedro è in estasi e lo ringrazia tramite i propri profili social. Di seguito il messaggio dell'esterno della Lazio:
"Grazie al mio grande amico e idolo d'infanzia @hristo8oficial per questo meraviglioso regalo: la sua maglietta della Bulgaria ai Mondiali del 1994 firmata. La conserverò con molto affetto. Immensa leggenda!!".