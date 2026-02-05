Lazio, Viviano duro sul caso Romagnoli: "Quello di Lotito è un ricatto"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della trasmissione"Arena Sportium .fun", andata in onda su Youtube, l'ex portiere Emiliano Viviano ha detto la sua sulla vicenda Romagnoli, spendendo parole dure sul comportamento tenuto dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Queste le sue dichiarazioni:

“Io sto aspettando la querela di Lotito perché ho detto che ha ricattato Romagnoli. Se è vero quello che è uscito confermo che è un ricatto. Parlo di chiedere tre stipendi a tre ore dalla fine del mercato dopo che una settimana prima era stata accettata l’offerta del Qatar, dopo che hai fatto un comunicato per toglierlo dal mercato. È una vicenda che si commenta da sola”.

“Il ragazzo ha mollato 2-3 milioni quando è passato dal Milan alla Lazio, con la promessa che gli sarebbero stati dati, cosa mai fatta. La situazione è quella che è. Ognuno può fare quello che vuole, l’importanza è che le cose vengano fuori come sono e che non escano comunicazioni sbagliate”.