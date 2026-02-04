Lazio, parla Durante: "Mercato? Non è stato fatto quello che chiedeva Sarri"
04.02.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di news.superscommesse.it, l'intermediario di mercato Sabatino Durante si è espresso sulle operazioni fatte dalla Lazio nell'ultima sessione di gennaio. Di seguito le sue parole.
"Lazio? La squadra è stata molto ringiovanita, ma sono arrivate tante scommesse, vedremo. Non è stato fatto certo quello che chiedeva l’allenatore. D’altronde lo scollamento tra società e tecnico è evidente. L’affare Romagnoli credo, poi, che lascerà degli strascichi non indifferenti. Qualche dubbio mi viene sul mercato della Lazio. Diciamo che, per usare una metafora, è andata a caccia di elefanti, con un armamentario per gli uccellini".
