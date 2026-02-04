Bologna, Di Vaio fa chiarezza su Immobile: "Non ha trovato continuità..."
04.02.2026 10:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Prima della gara contro il Milan, il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha spiegato ai microfoni di Dazn i motivi della cessione di Ciro Immobile al Paris FC. L'ex capitano della Lazio era arrivato solo quest'estate dal Besiktas. Di seguito le sue parole.
"Immobile doveva diventare un giocatore importante nel nostro progetto, per far rifiatare Castro e Dallinga. Purtroppo si è fatto male subito e non ha trovato continuità, poi è capitata questa occasione e con rammarico abbiamo deciso di separare le nostre strade".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.