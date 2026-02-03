Paganini sicuro: "La Lazio è il flop del mercato, ecco perché"
03.02.2026 di Andrea Castellano
TUTTOmercatoWEB.com
I voti al mercato invernale di Serie A. Parola a Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio che ha spiegato i suoi top e flop delle squadre di campionato citando anche la Lazio. Di seguito le sue parole.
"I top e i flop del calciomercato invernale? L'Inter, perchè in un mercato come questo il colpo più sensazionale può essere Raspadori o Malen, l'Inter almeno non ha venduto nessuno. Il flop la Lazio, perchè quando hai un allenatore che dice che quelli presi non li conosce, vuol dire che non sei alla stessa lunghezza d'onda".
