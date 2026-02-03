Celta Vigo, Vecino: "Ero alla Lazio da quattro anni e ho pensato che..."

Matias Vecino è stato presentato alla stampa come nuovo giocatore del Celta Vigo. Nel corso della conferenza l'uruguaiano ha ribadito i motivi che l'hanno spinto a lasciare la Lazio e iniziare una nuova esperienza altrove: "La possibilità di venire nel campionato spagnolo e in una squadra come il Celta non si ha tutti i giorni. Ero alla Lazio da quattro anni e tredici in Italia, quindi ho pensato che fosse un buon momento per cambiare aria, per cercare nuovi obiettivi e per mettermi alla prova, per così dire, in un campionato diverso".

"Ho visto che il Celta di solito gioca con un doppio perno, che è dove ho giocato meglio nel corso della mia carriera e dove mi piace giocare di più, e anche questo ha influenzato. Sono stato molto attratto dallo stile di gioco della squadra. In tutta la mia carriera sono passato attraverso tutte le posizioni a metà campo. Avevo iniziato come un interno, come un box to box, all'Inter l'ho fatto molto anche in quella posizione, ma soprattutto con Paulo Sousa alla Fiorentina e con Spalletti all'Inter, anche l'anno scorso alla Lazio, ho giocato nel doppio perno. Mi adatto alle esigenze dell'allenatore, non ho problemi con il ruolo".

"Ho parlato con l'allenatore prima di venire, abbiamo avuto un contatto per conoscerci e la verità è che è stato molto piacevole. Vuole che porti la mia esperienza a un gruppo giovane, che è poco giovane ma sta gareggiando ad alto livello. Vengo ad aggiungere, con molta energia".

