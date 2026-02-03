Mattei schietto: "La Lazio è diventata la più grande delle società piccole!"

TUTTOmercatoWEB.com

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare le operazioni di mercato della Lazio. Mattei è stato critico nei confronti dell'operato della società, attribuendogli la colpa di aver fatto il mercato al contrario rispetto a quanto Sarri aveva chiesto. Ecco di seguito le sue parole:

"Vecino era in fase calante rispetto allo scorso anno ma i fatti dicono che Sarri chiedeva un centrocampista e ne sono usciti due con l’arrivo di uno solo. Io non contesto la cessione di Vecino, ma in cambio cosa è arrivato? La Lazio è diventata la più grande delle società piccole".

"Ricordiamo le richieste di Sarri: un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante pronto, ma non è stato accontentato; gli è stato fatto il mercato al contrario, ora qualcuno avrà il coraggio di dire che al tecnico spetta solo allenare."

"Il problema è uno: la Lazio gioca a Roma, non a Udine, i numeri delle tifoserie sono diversi. La Lazio è stata superata dagli eventi economici di questo calcio. Andrebbe rifondata, ma non ci sono i soldi".