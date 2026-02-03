NEWS | Milano-Cortina 2026, scoppia il primo caso doping: positiva un'azzurra
03.02.2026 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Inizia non nel migliore dei modi l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026. Sì perché ancor prima dell’inizio è scoppiato già un caso doping che riguarda proprio la nazionale azzurra. Rebecca Passler, biatleta, è stata infatti trovata positiva al doping dopo il controllo eseguito da Nado Italia. A dare conferma della notizia è il Tribunale Nazionale Antidoping... <<< CASO DOPING MILANO-CORTINA >>>
autore
Jessica Reatini
