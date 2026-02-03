Roma, Gasperini al vetriolo: "Senza Champions si cambierà allenatore..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma perde a Udine e incassa così l'ottava sconfitta in 23 partite di campionato. Un 1-0 nel segno di Ekkelenkamp che ha lasciato più di qualche scoria in casa giallorossa. A Trigoria c'è aria di polemica, i tifosi iniziano a dubitare dell'operato del club e lo stesso Gasperini non si nasconde.

Nel post-partita, il tecnico della Roma è intervenuto in conferenza stampa e galvanizzato dalla domanda di un giornalista sulla mole di U23 che l'ex Atalanta si ritrova ad allenare ha risposto così:

"Però mettetevi d'accordo, uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell'U23. Parliamo di ragazzi come Robinio Vaz e Venturino. Bisogna mettersi d'accordo oppure saremo sempre scontenti. L'Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? È una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile. Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Lavoro con quello che mi viene dato".