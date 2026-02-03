Lazio, Giordano: "Squadra inferiore a un mese fa. Punto su Taylor e..."

Bruno Giordano è intervenuto tra le pagine de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento Lazio dopo la chiusura del calciomercato invernale: "La squadra mi sembra inferiore rispetto a un mese fa. Mi auguro che i giocatori arrivati possano fare grandi cose, ma sono tutti ragazzi che si sono

visti poco. Maldini, per esempio ha qualità ma deve dimostrare il proprio valore. Sono invece partite alcune certezze. Quella di

Guendouzi è la cessione più importante, e non è arrivato un giocatore con le sue caratteristiche, ma Castellanos circa 10 gol al campionato li garantiva e conosceva già le idee di Sarri. Inoltre mi auguro che Romagnoli, dopo tutto quel tira e molla non diventi un problema all’interno dello spogliatoio.

Considero Taylor un buon acquisto. L’olandese è il calciatore sul quale punto di più fra i nuovi. Arrivato in un momento delicato, ha già fatto intravedere alcune qualità interessanti. Penso anche che piaccia a Sarri e che sia adatto per il suo gioco: bravo con entrambi i piedi, sa far circolare bene il pallone e ha dimostrato, segnando contro il Genoa, di essere anche bravo negli inserimenti.

Spero che il mercato sia effettivamente chiuso perché temo che possa partire anche Tavares (mercato ancora aperto in Turchia, ndr) che invece spererei venisse recuperato da Sarri. E poi la situazione Romagnoli: lui è un professionista esemplare, ma la testa, rispetto a un mese fa non può essere libera. In mezzo al campo, secondo me manca qualcuno che faccia filtro. La squadra non deve perdere la solidità difensiva avuta fino a questo momento".