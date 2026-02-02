Calciomercato Lazio, tutti gli affari in entrata e in uscita della sessione invernale
Cala ufficialmente il sipario sul calciomercato invernale. Giunge al termine un mese pieno di trattative, alcune andate in porto e altre sfumate, che hanno cambiato il volto a tutte le squadre di Serie A, portandole ad assicurarsi rinforzi in vista della seconda metà di stagione o ad indebolirsi perdendo pezzi pregiati.
Una delle squadre più attive durante questa sessione è stata sicuramente la Lazio che, oltre ai diversi affari non andati in porto, tra cui spicca la mancata cessione di Romagnoli, ha chiuso diverse operazioni in entrata e in uscita. I biancocelesti lasciato andare via pedine importanti della rosa come Castellanos, Guendouzi, Mandas e Vecino, per accogliere giovani prospetti come Ratkov, Przyborek e Motta e i più affermati Taylor e Maldini. Di seguito l'elenco completo di tutti di tutti i movimenti del calciomercato biancoceleste:
ARRIVI: Petar Ratkov (Salisburgo, a titolo definito), Kenneth Taylor (Ajax, a titolo definitivo), Edoardo Motta (Reggiana, a titolo definitivo), Daniel Maldini (Atalanta, prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato), Adrian Przyborek (Pogon Szczecin, a titolo definitivo), Diego Gonzalez (Atlas, fine prestito), Blaz Kovac (NS Mura, a titolo definitivo).
CESSIONI: Valentin Castellanos (West Ham, a titolo definitivo), Matteo Guendouzi (Fenerbahce, a titolo definitivo), Christos Mandas (Bournemouth, prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato), Matias Vecino (Celta Vigo, titolo definitivo), Dimitrije Kamenovic (NK Loomotiva Zagabria, a titolo definitivo), Diego Gonzalez (Atlas, a titolo definitivo), Pietro Pinelli (Reggiana, prestito secco).