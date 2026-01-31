Lazio, Zaccagni ko nella rifinitura: si teme un lungo stop
31.01.2026 09:30 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Nonostante il successo contro il Genoa, Sarri non può sorridere completamente. Nella rifinitura precedente al match, Mattia Zaccagni si è fermato per uno stiramento al trapezio addominale, stop annunciato dalla società appena poco prima calcio d'inizio con un comunicato: "Mattia Zaccagni non sarà disponibile per la partita a causa di un problema muscolare accusato nel corso della rifinitura, a carico del muscolo obliquo dell’addome. Il calciatore siederà comunque in panchina per rimanere vicino alla squadra".
L'entità del problema fisico andrà verificata in maniera più accurata con degli esami, ma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, si teme una lesione muscolare di secondo grado. Piove sul bagnato in casa Lazio.
