Lazio, caos Romagnoli: nuovo colloquio con Sarri. L'Al Sadd aspetta, ma...
RASSEGNA STAMPA - Le ultime 48 ore sono state complicatissime per Alessio Romagnoli. A quest'ora sperava di essere già in Qatar, dopo aver salutato tutti a Lecce. L'offerta dell'Al Sadd era stata accettata, doveva giocare solo al Via del Mare e poi partire per iniziare una nuova fase della sua carriera.
La società però ha bloccato tutto, domenica, attraverso un comunicato ufficiale. Lotito non vuole lasciarlo andare, anzi pretende che sia Sarri a dare il via libera al difensore per il trasferimento. Come riportato da Il Corriere dello Sport, ieri a Formello il tecnico ha parlato nuovamente con Romagnoli, ma non ci sono stati segnali rispetto alla richiesta del presidente.
Ora il tempo stringe. L'Al Sadd non aspetterà all'infinito, anzi. Un dirigente del club potrebbe presto arrivare a Roma per parlare con la Lazio e provare a risolvere la situazione. Il centrale è molto provato, si aspettava una comprensione maggiore: la società biancoceleste, pur avendolo trattenuto, così rischia comunque di averlo perso. Ieri pomeriggio non si è allenato, ora rischia anche di saltare il Genoa.