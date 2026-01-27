UFFICIALE - Motta è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato
27.01.2026 10:40 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Edoardo Motta è un nuovo portiere della Lazio. Il classe 2005, acquistato dalla Reggiana per un milione di euro, sarà il vice Provedel e prenderà il posto di Mandas. Di seguito il comunicato ufficiale del club:
"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Edoardo Motta, proveniente dall’Associazione Calcio Reggiana 1919".