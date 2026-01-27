Impallomeni senza parole: "Alla Lazio c'è un casino incredibile!"
27.01.2026 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio sia dentro che fuori dal campo. Nell'ultima gara, giocata al Via del Mare contro il Lecce, è arrivato un pareggio per 0-0. Di seguito le sue parole.
"C'è un casino incredibile, ma mi chiedo: la Lazio come gioca? Alla fine ognuno deve fare il suo lavoro, anche in questo caos, sia il tecnico che i giocatori. E' colpa di tutti se la situazione è questa. Parliamo di campo, che scelte sta facendo Sarri, al di là di tutto questo? Lì è un caos giornaliero, ma si deve giocare. Si parla tutto il giorno di altro ma si deve pensare al campo".
