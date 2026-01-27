Lazio, si riflette sul rinnovo di Provedel: il portiere vuole rimanere
RASSEGNA STAMPA - Continua il valzer di entrate e uscite nella rosa della Lazio. Nella giornata di ieri, oltre all'arrivo di Daniel Maldini in serata, si è aggregato alla squadra il portiere Edoardo Motta, destinato a ricoprire il ruolo di vice Provedel.
Vice, sì, perché secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per il numero uno biancoceleste sono iniziate le prime riflessioni sul rinnovo contrattuale, considerando che l’attuale accordo scade nel 2027.
Una valutazione rafforzata dalla volontà dello stesso Provedel che, nonostante gli interessamenti di altri club, ha manifestato l’intenzione di proseguire ancora a lungo la sua esperienza alla Lazio.