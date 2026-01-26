Lazio, Cucchi: "Lotito contro tutti ma è impossibile fare il presidente contro i tifosi"
Anche Riccardo Cucchi ha deciso di aderire alla protesta dei tifosi biancocelesti che hanno deciso di disertare lo stadio in occasione della sfida tra Lazio e Genoa in programma all'Olimpico venerdì 30 gennaio alle 20.45.
Queste le sue motivazioni: “Consentitemi una riflessione finale sulla mia Lazio. Squadra indebolita per ammissione dello stesso Sarri e società allo sbando anche sul piano comunicativo. Lotito contro tutti. Anche contro i tifosi della Lazio ma è impossibile fare il presidente di una squadra di calcio contro i tifosi”.
“Il calcio è un’industria che produce un bene immateriale di enorme valore: la passione. È sulla passione dei tifosi che si costruisce il business. Senza quella non ci sarebbe neanche il business. Non capirlo è grave”.
“Venerdì contro il Genoa i tifosi invocano lo stadio deserto. Non contro la squadra, ma contro una società che pensa di poter esistere a prescindere da chi acquista biglietti e abbonamenti. Non esisterebbe alcuna società di calcio senza la passione dei suoi tifosi”.
