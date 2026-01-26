Calciomercato Lazio | Maldini in partenza per la Capitale - VIDEO

Daniel Maldini è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista si trasferirà nella Capitale con la formula del prestito inferiore a un milione di euro, è il primo acquisto proveniente dall'Atalanta nell'era Lotito. Il suo arrivo è previsto in serata, in queste ore - come reso noto da Gianluca Di Marzio - è in partenza dall'aeroporto di Milano Linate per raggiungere Roma. Nella giornata di domani, come anticipato, sosterrà le visite mediche che precederanno la firma sul contratto. 

