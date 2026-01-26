Lazio - Genoa, tifosi a Ponte Milvio: Martelli (assessore) li accoglie e punge Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

Venerdì sera all’Olimpico la Lazio ospiterà il Genoa, la sfida è valida per il posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. In occasione del match, alla luce di tutto quello che sta succedendo in casa biancoceleste, il tifo organizzato ha annunciato che non intende entrare allo stadio in segno di protesta verso la società ma che seguirà comunque la partita nel luogo di ritrovo di sempre: Ponte Milvio.

Il Municipio, come ha fatto sapere l’assessore allo sport Tommaso Martelli, è pronto a accogliere ben volentieri i sostenitori: “Per noi i cittadini e i tifosi sono prima di tutto persone. Non voci di bilancio o soggetti da monitorare sotto il profilo legale”, ha fatto sapere con una nota. “Ponte Milvio è da sempre il cuore pulsante della passione laziale e noi siamo lieti di dare il benvenuto a chiunque decida di trascorrere qui la domenica - si legge proseguendo - Vogliamo rassicurare tutti: nel nostro municipio la libertà di espressione e di movimento, garantita dalla Costituzione, non è un concetto negoziabile. A Ponte Milvio ogni cittadino è libero di spendere i propri soldi come meglio crede – che sia per un biglietto, per un panino o per un brindisi tra amici – senza che nessuno si permetta di imporre alcunché o di sindacare su fantasiose responsabilità personali di chi sceglie una birra o una pizza al posto di una curva o una tribuna”. Una stoccata al presidente Lotito.

Poi, per concludere, l’assessore ha rivolto un appello ai tifosi: “Invitiamo i tifosi a vivere la giornata con la solita civiltà e passione, sicuri che il segnale di unità che daranno sarà anche nel rispetto per la nostra bella piazza e per il nostro territorio, certi che l’unico mercato che ci preoccupa in questa sede sia quello dei nostri commercianti, che sanno accogliere tutti sempre a braccia aperte”.

