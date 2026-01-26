Calciomercato Lazio | Si procede spediti per Maldini. Ma Sarri...
RASSEGNA STAMPA - La Lazio studia nuove operazioni. Dopo il no per Iroegbunam, come riportato dalla nostra redazione nelle scorse ore, Fabiani avrebbe riallacciato i contatti per Daniel Maldini. In passato c’era già un accordo con il giocatore, prima dell’inserimento della Juventus. Da quanto scrive il Corriere dello Sport, però, è un profilo che Sarri non gradisce, anche se la società ha dimostrato di muoversi anche in autonomia. L’idea sarebbe un prestito secco dall’Atalanta, al massimo con diritto di riscatto.
In attacco tutto resta aperto. Cancellieri aveva ricevuto un’offerta dal Brentford, mentre il procuratore di Isaksen è stato a Formello la scorsa settimana e potrebbe portare proposte. Si ragiona anche su Noslin e Dia. L’obiettivo della società è fare spazio a Ratkov. In parallelo si stava valutando l’arrivo di un giovane centravanti da affiancare al serbo: tra i nomi seguiti c’era anche Van Persie junior del Feyenoord, appena lanciato in Eredivisie. Sarri è stato chiaro: "La società vuole puntare sui giovani. A me non interessa l’età, ma la qualità".