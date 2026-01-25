Taylor opaco a Lecce, ma con questa Lazio è dura: le pagelle dell'olandese
25.01.2026 13:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Kenneth Taylor è arrivato a Roma con aspettative sicuramente diverse. Non è facile esprimersi al meglio in queste condizioni ambientali,le qualità dell'ex giocatore dell'Ajax sono evidenti, ma sta facendo fatica in queste prime gare. Il talento non si discute, si vede che è un giocatore vero, su cui la Lazio può costruire qualcosa nel futuro. Il tempo è dalla sua parte, ma per ora è rimandato. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani dopo la partita di Lecce:
CORRIERE DELLO SPORT - Taylor 5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Taylor 6
IL MESSAGGERO - Taylor 5
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.