Calciomercato Lazio | Nuno Tavares in attesa: aspetta il Como o l'Arabia
25.01.2026 09:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un'altra partita, un'altra panchina per Nuno Tavares. Ormai è completamente fuori dal progetto tecnico di Sarri, se ancora ci fossero stati dubbi in merito.
Il terzino portoghese è in attesa. La Turchia non era nei suoi piani, secondo Il Messaggero la sua intenzione è quella di aspettare che si palesi il Como di Fabregas, il cui interesse è uscito nei giorni scorsi, o qualche squadra dall'Arabia Saudita (nei mesi scorsi si parlava di un forte interessamento dell'Al Ittihad di Sergio Conceicao).
