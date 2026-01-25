Calciomercato Lazio | Nuno Tavares in attesa: aspetta il Como o l'Arabia

Calciomercato Lazio | Nuno Tavares in attesa: aspetta il Como o l'Arabia
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un'altra partita, un'altra panchina per Nuno Tavares. Ormai è completamente fuori dal progetto tecnico di Sarri, se ancora ci fossero stati dubbi in merito.

Il terzino portoghese è in attesa. La Turchia non era nei suoi piani, secondo Il Messaggero la sua intenzione è quella di aspettare che si palesi il Como di Fabregas, il cui interesse è uscito nei giorni scorsi, o qualche squadra dall'Arabia Saudita (nei mesi scorsi si parlava di un forte interessamento dell'Al Ittihad di Sergio Conceicao).

