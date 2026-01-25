Lecce - Lazio, Sarri cosa può fare di più? Le pagelle dei quotidiani

25.01.2026 11:30 di  Simone Locusta   vedi letture
RASSEGNA STAMPA - La situazione è evidente sotto gli occhi di tutti, adesso ogni risultato può essere giustificato. Il gruppo non è sereno, ciò che sta succedendo fuori dal campo distoglie tutta l'attenzione. I giocatori chiedono di andare via, Sarri fa quel che può per tenere compattato il gruppo. I tifosi, intanto, sono dalla sua parte.

Tendenzialmente uno 0-0 a Lecce verrebbe visto con negatività e Sarri considerato come uno dei responsabili principali. Oggi, invece, i quotidiani lo premiano con una sufficienza. In questo momento è difficile chiedere di più e piano piano stanno aprendo gli occhi anche coloro che sono lontano dall'ambiente Lazio. Ecco di seguito le pagelle del mister:

CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 6. 

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 6. 

IL MESSAGGERO - Sarri 6. 

