Calciomercato Lazio | Fabiani ci riprova per Maldini: tutti i dettagli

Lazio tra cessioni e ritorni di fiamma. Dopo il saluto di Romagnoli - ieri sera ha giocato la sua ultima gara con la maglia biancoceleste - giungono indiscrezioni relative a una pista che sembrava caldissima, ma che si era spenta poco dopo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la dirigenza della Lazio sarebbe tornata con decisione su Daniel Maldini. La società sarebbe intenzionata a chiudere con la formula del diritto di riscatto, mentre l'Atalanta chiede l'obbligo. Le parti, tuttavia, stanno trattando per arrivare a un accordo.

Vi avevamo anticipato il forte gradimento della Lazio, e in particolare del ds Fabiani, nei confronti del figlio d'arte. Esterno offensivo, trequartista naturale, classe 2001, Maldini è già entrato nel giro della Nazionale maggiore e rappresenta un profilo che alla Lazio intriga per più motivi. È un giocatore che Sarri conosce, ha maturato esperienza tra Milan, Spezia, Empoli e Monza, poi il passaggio all'Atalanta. A Bergamo, però, ora non è più centrale. E questo dettaglio apre spiragli.

L'operazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, mentre lo stipendio del giocatore non dovrebbe cambiare, si parla sempre di circa 1.5 milioni. La Lazio ci aveva provato, sembrava vicina, poi col passare dei giorni non si è più parlato di lui. Adesso però il (deciso) ritorno di fiamma.