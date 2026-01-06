Calciomercato Lazio | Maldini vicino, si tratta Fabbian. Mentre Toth…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Preso Ratkov, si guarda già avanti. La Lazio ha chiuso il primo acquisto di gennaio: il centravanti classe 2003 arriverà dal Salisburgo per circa 14 milioni di euro. Ora a Formello si lavora su altre tre piste tra centrocampo e attacco.

MALDINI - Ve l'abbiamo svelato prima di tutti: al diesse Fabiani piace tanto Daniel Maldini dell'Atalanta e vuole chiudere l'affare il prima possibile. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si lavora sulla formula per far arrivare il prima possibile l'ex Monza, che a Bergamo trova poco spazio con Palladino in panchina. L'operazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, possibile che ci si possa accordare per un prestito con obbligo di riscatto o direttamente a titolo definitivo. Lo stipendio del trequartista non dovrebbe cambiare, si parla sempre di circa 1.5 milioni. Le prossime ore saranno decisive, ma la Lazio è vicinissima.

FABBIAN - L'altro nome su cui la Lazio sta spingendo forte è quello di Giovanni Fabbian del Bologna. La cessione di Guendouzi al Fenerbahce è vicina, il nome del classe 2003 è in pole come mezzala per sostituirlo. Piace da praticamente un anno, è in cima alla lista insieme a Loftus-Cheek del Milan, che però è molto più complicato da far sbarcare nella Capitale. La società rossoblù ha aperto alla cessione, nei prossimi giorni si lavorerà per trovare un accordo.

TOTH - C'è poi Alex Toth, l'unico dei tre che non gioca in Italia. Il centrocampista classe 2005 è in forza al Ferencvaros: è una pista che intriga a Formello, non è da escludere per il futuro del centrocampo. Su di lui ci sono diverse big in Europa, e in Italia lo tiene d'occhio anche la Juventus.