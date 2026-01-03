Calciomercato Lazio | Avanti su Fabbian: si lavora con il Bologna
CALCIOMERCATO LAZIO - Anno nuovo, vecchie piste. Il blocco del mercato di quest'estate ha posticipato tutti gli obiettivi a gennaio, ora che la Lazio può finalmente operare senza vincoli. Tra tutti i nomi è tornato di moda soprattutto quello di Giovanni Fabbian del Bologna, nel mirino da praticamente un anno.
Come riportato da Gianluca Di Marzio, la società biancoceleste è continuamente in contatto con quella rossoblù: l'interesse è forte, i rapporti tra le parti sono buoni. Non è ancora stata presentata un'offerta ufficiale, ma sono attese novità dopo questa giornata di campionato.
Il profilo di Fabbian piace a tutti a Formello, sia a Sarri che alla dirigenza; in più è un under 23 italiano, quindi il suo costo non incide nell'indicatore del costo del lavoro allargato. È in cima alla lista per quanto riguarda l'acquisto di una mezzala: presto può arrivare la prima proposta.