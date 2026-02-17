Lazio, gli step e vincoli per il Flaminio: la richiesta del Campidoglio
Nella giornata di oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 10:30, a Formello si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto dello Stadio Flaminio, consegnato dalla Lazio al Comune di Roma.
Come riporta il Corriere dello Sport, gli step vedono, prima il tavolo tecnico con tutti i pareri preliminari, poi - eventualmente - il via libera politico amministrativo. Il Campidoglio ha chiesto (e ottenuto) alla Lazio di modificare la procedura scelta, adeguandosi alla cosiddetta “legge Stadi” e non più al codice dei contratti pubblici con partenariato pubblico-privato.
La ragione è legata ai vincoli che gravano sull’area del Flaminio, sottoposto a vincolo diretto dal 2000 come bene culturale architettonico, con obbligo di tutela integrale delle sue caratteristiche strutturali. A questo si aggiungono il vincolo paesaggistico e quello fluviale, dato che l’area ricade nella fascia di rispetto del Tevere. C’è poi l'archeologia: il Flaminio sorge lungo l’antica via consolare e nei dintorni vi sono resti di epoca romana, tra cui una villa estesa su 2.500 metri quadrati, un’antica necropoli e strutture di età repubblicana. Per questo il Campidoglio ritiene che la prima parola spetti alla Soprintendenza alle Belle Arti.