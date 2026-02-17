Cagliari, Zappa: "Ora arriva la Lazio, ci faremo trovare pronti"
Dopo il ko maturato contro il Lecce il Cagliari tornerà in campo sabato 21 febbraio alle 20.45 nella sfida contro la Lazio.
In vista del match contro i biancocelesti ecco le parole di Zappa nel post gara contro i pugliesi: “Il calendario ci mette subito davanti ad un’altra sfida, sabato saremo ancora qui, davanti ai nostri tifosi".
"Dobbiamo ritrovare le certezze che ci avevano accompagnato in quel trittico di vittorie contro Fiorentina, Juventus ed Hellas Verona, ripartire da quelle sensazioni. Arriva la Lazio, ci sono di nuovo in palio tre punti, dovremo farci trovare pronti”.
