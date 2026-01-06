Calciomercato Lazio | Primo colpo in attacco: in arrivo Ratkov del Salisburgo
AGGIORNAMENTO ORE 19:50 - Siamo alle firme. Petar Ratkov è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'operazione a titolo definitivo con il Salisburgo era partita da una base di 22 milioni di euro, poi chiusa a 14. I biancocelesti hanno anticipato la concorrenza superando praticamente mezza Bundesliga interessata al suo profilo.
CALCIOMERCATO LAZIO - Ecco il primo acquisto di gennaio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in tarda notte la Lazio ha trovato l'accordo per Petar Ratkov, centravanti del Salisburgo. Si tratta di un’operazione da 13 milioni di euro. Dopo la cessione di Castellanos al West Ham, la società biancoceleste ha accelerato e chiuso per l'acquisto del classe 2003, ora atteso nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura in Italia.