Calciomercato | Lazio - Juve, è sfida a centrocampo: le ultime
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Juventus si inserisce negli obiettivi di mercato della Lazio. Si parla di centrocampisti, un ruolo in cui entrambe le squadre stanno cercando un nuovo innesto. La società biancoceleste dovrà farlo soprattutto in vista della cessione di Guendouzi al Fenerbahce; quella bianconera, invece, per aggiungere un giocatore di livello da regalare a Spalletti.
Oltre al sogno Tonali, per la Vecchia Signora non c'è solo Guido Rodriguez del West Ham, che in Premier League ha poco spazio e vuole guadagnarsi la convocazione al Mondiale con l'Argentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino c'è pure Alex Toth, classe 2005 del Ferencvaros.
Si tratta di un nome noto a Formello, spuntato proprio negli ultimi giorni. È tenuto sotto controllo sia dalla Juventus che dalla Lazio, oltre che da altri top club soprattutto tedeschi. In Serie A, però, la sfida potrebbe aprirsi tra il biancoceleste e il bianconero.