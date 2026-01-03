Lazio, chi è Alex Tóth: stella dell'Ungheria ed erede di Szoboszlai

La Lazio guarda al futuro. Mattone dopo mattone, l'obiettivo è quello di raccogliere i pezzi e riprogrammare un futuro all'altezza del nome che porta. Ripartire dalle macerie, guardando avanti. Ripartire, con al timone Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste è tornato dopo poco più di un anno, ma le cose sono molto diverse dalla sua prima avventura in biancoceleste.

Non tutto ciò che è stato seminato è stato poi effettivamente raccolto, ora la rosa è quasi del tutto rivoluzionata, è iniziato un nuovo ciclo che ha subito un netto rallentamento a causa del blocco del mercato estivo. Ora Sarri e la Lazio vogliono ripartire, dopo aver lasciato il progetto in stand-by. Adesso il mercato è aperto, sena limitazioni, e la Lazio è al lavoro per rinforzare la rosa. In tal senso, è stata fondamentale la cessione di Valentin Castellanos al West Ham per circa 30 milioni di euro. Una boccata d'ossigeno che consentirà alla Lazio di avere un margine di manovra più grande per poter accontentare Sarri.

La Lazio ha bisogno di rinforzi in più reparti, ma la priorità assoluta resta il centrocampo. In particolare, una nuova mezzala con caratteristiche diverse. La Lazio guarda al futuro, e quel futuro può corrispondere al nome di Alex Tóth, centrocampista ungherese del Ferencvaros. Il classe 2005 è il nuovo profilo individuato dalla talent room per rinforzare il centrocampo biancoceleste, secondo molteplici fonti sembra che la Lazio sia in trattativa per portarlo a Roma. Ma non è l'unica squadra ad essere interessata alle sue qualità.

Nelle scorse settimane, soprattutto in Ungheria, sono rimbalzati gli interessamenti da parte di Newcastle, Brighton, Bayern Monaco, Liverpool (dove gioca il connazionale Dominik Szoboszlai) e Juventus tra le altre. Il talento di Tóth è evidente: è un calciatore tecnico, alto circa 1,81 m, dotato di qualità importanti e visione di gioco. Nonostante la giovane età non è solo il calciatore di maggior valore del Ferencvaros, ma ha anche esordito con la maglia della nazionale maggiore lo scorso marzo contro la Turchia.

Con la maglia del Ferencvaros, invece, ha messo a referto 15 assist e 4 gol in 54 presenze. Dalle parti di Budapest danno quasi per scontata una sua partenza durante la sessione invernale di calciomercato. Tóth ha numeri importanti per un profilo della sua età, numeri che sono destinati a crescere in futuro, magari altrove. Un futuro che torna sempre, e che in casa Lazio non può più aspettare.

