Calciomercato Lazio | A centrocampo spunta Toth: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Occhi sulla mezzala. Dopo la cessione di Castellanos al West Ham, la Lazio valuta nuovi profili oltre a quelli già sondati. A gennaio l'investimento può arrivare proprio a centrocampo: il preferito di Sarri è Loftus-Cheek del Milan, ma in lista ci sono anche Fabbian, Samardzic e Brescianini.
Secondo quanto riportato da Il Tempo, l'ultimo nome finito in orbita biancoceleste è quello di Alex Toth del Ferencvaros. Classe 2005, ungherese, ha già diversi estimatori in Premier League e a novembre si era interessata anche la Juventus. La sua valutazione si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro.
È un giocatore molto tecnico, che può occupare tutti i ruoli della mediana, come racconta lo stesso quotidiano. La Lazio nelle prossime ore può fare un tentativo vero e proprio sbaragliando la concorrenza. Nonostante la giovane età, può vantare anche nove presenze in Nazionale maggiore. Da tenere d'occhio.